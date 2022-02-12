بظروف غامضة .. نفوق عدد كبير من الكلاب السائبة في السليمانية

شفق نيوز / تداول ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يوم السبت، صوراً تشير إلى نفوق عدد كبير من الكلاب داخل المأوى الذي خصص لهم من قبل بلدية السليمانية الشهر الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قوات الأمن منعت الفرق الإعلامية من الوصول إلى مأوى الكلاب السائبة في أطراف ناحية عربت جنوب شرق مدينة السليمانية.

وأضاف أن فرق البلدية والشرطة ودائرة البيئة في المحافظة قامت بدفن الكلاب.

وتشير مصادر خاصة للوكالة إلى أن المأوى الذي أقيم الشهر الماضي لا تتوفر فيه كل مستلزمات السلامة للكلاب إضافة إلى عدم توفر اللقاحات الخاصة.

وأصدرت رئاسة بلدية السليمانية، بيانا ورد لوكالة شفق نيوز، تضمن قرار توقف عمل ذلك المأوى لحين معرفة أسباب نفوق تلك الكلاب لمعالجة المشكلة.

هذا ويأوي موقع الكلاب السائبة في السليمانية قرابة ألف كلب سائب والخدمات التي تقدم فيه تتم عن طريق لجان من البلدية والبيطرة والصحة والشرطة والزراعة، وبالتعاون مع منظمات حماية الطبيعة التي تواصل مهمة دعم المشروع.