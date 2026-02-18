بظروف غامضة.. مصرع وإصابة شخصين باحتراق سيارة في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الاربعاء، بمصرع شخص وإصابة آخر، جراء اندلاع حريق في سيارة قرب سيطرة كلوانان (كَله‌وانان) الواقعة بين منطقتي بيره مكرون (بيرەمگرون) ومدينة السليمانية، على طريق دوكان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن سيارة مدنية تعرضت للاحتراق بشكل مفاجئ على مقربة من نقطة التفتيش، ما أدى إلى مصرع شخص كان بداخلها، دون أن تتضح حتى الآن الأسباب المباشرة للحادث.

من جانبه، أكد سيروان سرحت قاممقام قضاء دوكان، لوكالة شفق نيوز، أن السيارة كانت من نوع "لاندكروز"، وقد انفجرت بعد احتراقها في تمام الساعة 7:40 مساءً، ما أسفر عن وفاة أحد الراكبين وإصابة الآخر بجروح بالغة.

وأوضح أن المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثة المتوفي إلى دائرة الطب العدلي، مؤكداً أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه.

وفي ما يتعلق بأسباب الحادث، بيّن سيروان، أنه "لا يمكن في الوقت الحاضر الجزم بسبب الانفجار، سواء كان ناجماً عن خلل ميكانيكي أو عن استهداف محتمل"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الجارية من قبل الجهات الأمنية هي التي ستكشف ملابساته، وسيتم إعلان النتائج حال اكتمالها".