بظروف غامضة.. جريمة مروعة ضحيتها عائلة كاملة تهز أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي في أربيل، مساء اليوم الاثنين، بالعثور على ثلاث جثث لأفراد أسرة واحدة داخل منزلهم في قضوا بظروف غامضة، فيما تشير المعاينات الأولية إلى وجود شبهة جنائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً بوجود جثث داخل أحد المنازل في مدينة أربيل، وتبيّن أنها تعود لرب الأسرة المدعو (عبد الرحمن) البالغ من العمر 65 عاماً وهو خياط وكان يعاني من المرض، وزوجته (زينب) التي تعمل تدريسية، ونجلهما (دلوڤان) الذي يعمل مهندساً".

وبين أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن العائلة تنحدر من منطقة (چوم حيدر) التابعة لقضاء كويا، وهي مستقرة في أربيل منذ فترة طويلة".

وأوضح المصدر أن "الجثث اكتشفت مساء اليوم، ويظهر على جثتي الأب والأم آثار واضحة لعملية خنق بينما تعرض النجل لأكثر من ثلاثين طعنة سكين"، لافتاً إلى أن "هناك أنباء متداولة عن تعرض المنزل للسرقة واختفاء سيارة العائلة، إلا أن هذه المعلومات ما تزال قيد التحقق ولم يتم تأكيدها رسمياً".

وتابع أن "الأجهزة الأمنية والشرطة في أربيل فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف الجناة، فيما تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي".