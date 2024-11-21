بطؤ في إحصاء "الغجر" ببقعة عراقية (صور)

شفق نيوز/ كشف مختار مجمع رزكاري في محافظة دهوك، يونس طاهر، يوم الخميس، عن بطئ في عملية تعداد السكان في المجمع الذي تقطنه أكثر من 650 عائلة، فيما دعا حكومة إقليم كوردستان، إلى التدخل الفوري لحل المشكلات التي تعيق تسجيلهم.

وقال طاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات تسجيل السكان في المجمع الواقع جنوب محافظة دهوك والذي تقطنه عائلات من الغجر تسير بوتيرة بطيئة للغاية"، موضحاً أن "من صل 650 عائلة تقيم في المجمع لم يتم تسجيل سوى 150 عائلة منذ انطلاق العملية صباح امس وحتى الآن".

وأضاف أن "فريق الإحصاء الميداني الذي بدأ العمل في المجمع كان يضم شخصين فقط قبل أن ينضم اليهم اثنان اخران اليوم"، مشيراً إلى أن "الفريق واجه مشكلات تقنية تتعلق بتعطل الاجهزة اللوحية المستخدمة في عملية التسجيل".

وأكد المختار، أن سكان المجمع ملتزمون تماما بالتعليمات الصادرة من السلطات وانهم ما زالوا داخل منازلهم في انتظار دورهم لتسجيل اسمائهم ومع ذلك فان عملية ااحصاء لم تشمل حتى الان جميع السكان مما اثار حالة من القلق بينهم".

ولفت طاهر، إلى أن جميع سكان المجمع يمتلكون بطاقات وطنية واوراق ثبوتية أخرى تثبت هوياتهم القانونية"، داعيا حكومة اقليم كوردستان إلى "التدخل الفوري لحل المشكلات التي تعيق تسجيل اسمائهم وضمان استكمال عملية الاحصاء بشكل عادل ومنظم".