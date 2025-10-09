بطلب من نيجيرفان بارزاني.. أردوغان يرفع الحظر عن مطار السليمانية

شفق نيوز- أربيل

أفادت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرر رفع الحظر عن مطار السليمانية، بعد طلب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وقالت الرئاسة لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرر رفع الحظر على مطار السليمانية بناءً على طلب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني".

وأضافت "من المتوقع أن تفتح تركيا مجالها الجوي للرحلات الجوية إلى مطار السليمانية قريبًا".

وكان مطار السليمانية الدولي، أعلن قبل أيام، أن السلطات التركية قررت تمديد فترة تعليق الرحلات الجوية وعبور الأجواء بين تركيا والمطار حتى السادس من كانون الثاني/يناير عام 2026.

وبحسب بيان لقسم العلاقات العامة والإعلام في مطار السليمانية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن سلطة الطيران المدني في تركيا أصدرت إشعاراً رسمياً يقضي بتمديد قرار إيقاف الرحلات الجوية وعبور الأجواء بين تركيا ومطار السليمانية الدولي حتى تاريخ 6 كانون الثاني 2026".

وتعزو وزارة الخارجية التركية، سبب تعليق الرحلات الجوية مع مطار السليمانية في إقليم كوردستان، إلى "تغلغل" حزب العمال الكوردستاني في مطار المدينة.

وكانت تركيا، بدأت بفرض حظر جوي على مطار السليمانية، في نيسان/ أبريل 2023، حيث يشمل الحظر منع دخول الطائرات القادمة من مطار السليمانية الأجواء التركية، وكذلك منع هبوط أو إقلاع أي من الشركات المعتمدة لدى تركيا في المطار.

وغالبا ما تؤكد السليمانية، أن القرار تسبب بخسائر مالية كبيرة، تصل إلى ملايين الدولارات، وجرى عقد العديد من الاجتماعات لإنهاء هذا الحظر عبر التواصل مع تركيا، لكن دون جدوى.

من جانبها، تقدمت رئاسة إقليم كوردستان، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"شكرنا وتقديرنا لرئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، ونؤكد مجدداً امتناننا لتوجيهه اليوم – خلال لقائه مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، باستئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية التركية إلى محافظة السليمانية".

وأضافت "يأتي هذا القرار في إطار تنمية العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهورية تركيا، والتي نثق بأنها ستسهم في تعزيز التعاون والشراكة المتبادلة، وبما يخدم مصلحة الجانبين، ولا سيما مصلحة مواطنينا في محافظة السليمانية".