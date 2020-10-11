بطلب من بغداد .. إقليم كوردستان يشدد اجراءات منح تأشيرات الدخول

شفق نيوز/ بحـث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، مع وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، يوم الاحد، عدداً من الملفات المتعلقة بالشؤون التي تعنى بها الوزارة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بتنظيم العمالة الاجنبية الوافدة الى العراق عن طريق الاقليم.

ونقل بيان للوزارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن الركابي قوله "ان العمالة الاجنبية لها تأثير كبير على واقع العمالة الوطنية كونها تشاركهم فرص العمل مما يستوجب الحد من دخولهم غير الشرعي والتأكيد على تنفيذ القوانين المتعلقة بعملهم، التي من اهمها تشغيل عمالة وطنية بنسبة ٥٠% مقابل العمالة الاجنبية" ، مشيرا الى ان "من مسؤوليات دائرة الاقامة عدم السماح بدخول العمال الاجانب باستثناء ذوي الاختصاصات غير المتوفرة ضمن سوق العمل العراقي لاعطاء فرصة اكبر لتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية".

ودعا الركابي الى "توحيد الاجراءات بين الوزارتين بما يعزز الايرادات المالية ويعود بالنفع على المركز والاقليم".

من جانبه اعلن وزير الداخلية في اقليم كوردستان، استعداده للتعاون في مجال تنظيم دخول العمالة الاجنبية "بما يحقق تنفيذ رؤية الوزارة في هذا الملف وعدم منح تأشيرة الدخول الا بعد تحديد طبيعة عملها وعدم استغلالها لغير الاغراض المسموحة"، منوها الى ان"وزارة الداخلية في الاقليم ستقوم بالاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة في الاقليم".

واضاف بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه جرت"مناقشة ملف بعض الاسر المستفيدة من راتب الرعاية الاجتماعية من محافظات متعددة، التي تسكن داخل مدن الاقليم التي تقدر بحدود ٧٧٤٣ أسرة بحاجة الى اجراء بحث ميداني من اجل تسهيل دخول الباحثين الاجتماعيين داخل مناطق الاقليم وإكمال اجراءات شمولهم بالاعانة بعد تدقيق بياناتهم الامنية".

وشهد العراق، مؤخرا، ظاهرة تدفق العمالة الأجنبية، من شتى الجنسيات الآسيوية والعربية، وغالبيتها وفدت إليه بشكل غير قانوني؛ وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سجلت في عامي 2017 و2018 تواجد أكثر من 100 ألف عامل أجنبي دخلوا ساحة العمل العراقية بشكل قانوني" المسجلين فقط"، مقابل 13 ألف عامل عراقي.