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بطريرك كنيسة المشرق في العالم من دهوك: أرحب بالتعايش في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-30T13:57:12+0000
بطريرك كنيسة المشرق في العالم من دهوك: أرحب بالتعايش في كوردستان

شفق نيوز/ زار بطريرك كنيسة المشرق في العالم مار اوا روييل، يوم الخميس، مدينة دهوك بإقليم كوردستان.

وفي مراسم الاستقبال بكنيسة مريم العذراء بمدينة دهوك التي حضرها نائب محافظ دهوك شمعون كوركيس القى بطريرك الكنيسة الاشورية في العالم كلمة قال فيها، إن "افضل شيء وجدته في هذه المدينة هو ان الناس يعيشون سواسية دون تفرقة وهذه نعمة في هذه المدينة".

واضاف بطريرك كنيسة المشرق في العالم ان "التعايش وجدته في مناطق اقليم كوردستان وفي اربيل وهذا محل ترحيب منا .. التعايش مهم من اجل حياة يتساوى فيها الجميع".

يشار الى ان زيارة بطريرك كنيسة المشرق في العالم هي الاولى لمحافظة دهوك.

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