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بطريرك كنيسة المشرق الآشورية يشكر دعم حكومة كوردستان للحريات الدينية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-13T12:59:58+0000
بطريرك كنيسة المشرق الآشورية يشكر دعم حكومة كوردستان للحريات الدينية

شفق نيوز/ قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، تهانيه لقداسة البطريرك مار آوا الثالث بمناسبة انتخابه وتنصيبه بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية.

جائ ذلك وفق بيان صدر عن رئاسة حكومة الاقليم، وورد إلى وكالة شفق نيوز.

واضاف البيان، أن رئيس الحكومة أعرب عن تمنياته للبطريرك بالتوفيق والنجاح في مهامه، وجدد تأكيد حكومة إقليم كوردستان على تعزيز قيم التعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان.

هذا ووجّه البطريرك مار آوا الثالث شكره لرئيس الحكومة، وعبّر عن تقديره لحكومة إقليم كوردستان على دعمها المتواصل للحريات الدينية والحفاظ على حقوق مكونات كوردستان كافة.

وجرت في مدينة عنكاوا في أربيل، صباح اليوم الاثنين، مراسم تسمية البطريرك مار آوا الثالث بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية، بحضور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وعدد من المسؤولين.

وكان رئيس الاقليم هنأ البطريرك مار آوا الثالث، مؤكداً دعمه للحرية الدينية والتعايش والتسامح وقبول الآخر بين المكونات.

وأنتخب مار أوَّا روئيل هو من مواليد شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية في العام 1975، بطريركاً الثاني والعشرين بعد المئة لكنيسة المشرق الاشورية، خلفاً للبطريرك مار كيوركيس الثالث صليوا الذي قدَّم إستقالتَه العامَ الماضي لأسباب صحية.

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