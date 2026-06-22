بطريرك الكنيسة الكلدانية يزور السليمانية.. رسائل محبة واستقبال حافل

السليمانية/ شفق نيوز

شهدت كنيسة مار يوسف الكلدانية في مدينة السليمانية، مساء الاثنين، استقبالاً حافلاً للبطريرك مار بولس الثالث نونا، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، في أول زيارة رعوية له إلى المدينة، وسط حضور ديني ورسمي واجتماعي واسع.

ورصد مراسل وكالة شفق نيوز، أجواء الترحيب التي رافقت الزيارة، حيث احتشد رجال الدين وشخصيات اجتماعية وثقافية لاستقبال البطريرك، مؤكدين أن الزيارة تحمل رسائل محبة وسلام وتعايش بين مختلف مكونات المجتمع العراقي.

وخلال الزيارة، زار رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، كنيسة مار يوسف والتقى بالبطريرك مار بولس الثالث نونا، في لقاء تناول أهمية تعزيز قيم التعايش السلمي وترسيخ أواصر الأخوة بين أبناء المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان والعراق.

وأكد عدد من الحاضرين، في تصريحات لمراسل وكالة شفق نيوز، أن زيارة البطريرك الجديد إلى السليمانية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين الكنيسة والمجتمع، وتجسد روح الانفتاح والتسامح التي تتميز بها المدينة وإقليم كوردستان بشكل عام.

وأشاروا إلى أن الكنيسة الكلدانية لعبت على مدى عقود دوراً بارزاً في نشر ثقافة السلام والحوار، وأن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة الكنسية على التواصل المباشر مع أبناء الطائفة والمجتمع المحلي.

وشهدت المناسبة فعاليات ترحيبية ولقاءات مع أبناء الرعية وشخصيات دينية ومدنية، فضلاً عن عرض مشاريع تطويرية خاصة بكنيسة مار يوسف ومرافقها، بدعم من جهات محلية ودولية.

يشار إلى أن نونا، أجرى زيارة إلى الموصل يوم أمس، ومن ثم زار كركوك صباح اليوم الاثنين، في جولة له بعدد من المحافظات، أكد خلالها على ضرورة التعايش وبناء المجتمعات.