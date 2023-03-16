بضمنها سيارة آخر ملوك العراق.. إقامة معرض للسيارات الكلاسيكية في أربيل (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، إقامة معرض للسيارات الكلاسيكية، من بينها سيارة الملك فيصل الثاني، آخر ملوك العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن معرض السيارات الكلاسيكية أقيم ضمن فعاليات مهرجان آذار ونوروز الذي انطلق يوم السبت الماضي، مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح مراسلنا أن سيارة الملك فيصل المعروضة تعود ملكيتها للأديب والكاتب الكوردي خسرو الجاف الذي يحتفظ بها منذ 40 عاماً في أربيل.

وتضمن المعرض العديد من السيارات الكلاسيكية التي يمتلكها مواطنون، وبعضها من يعود زمن صناعتها إلى أربعينيات القرن الماضي.

وانطلقت فعاليات مهرجان آذار يوم السبت الماضي 11 آذار/ مارس الجاري في مدينة أربيل، للاحتفاء بعيد نوروز العيد القومي للكورد وشعوباً أخرى، واستهلت الفعاليات بإزاحة الستار عن جدارية "الشهيدة خجة باوة"، أول ضحية من النساء في انتفاضة عام 1991 بإقليم كوردستان.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 20 آذار احتفالا بأعياد الربيع ونوروز.