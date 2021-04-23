بضمانة روسية.. الاسايش تعلن وقف اطلاق النار "مؤقتا" في القامشلي

شفق نيوز/ أعلنت قوات الاسايش التابعة للإدارة الذاتية، يوم الجمعة، عن وقف إطلاق النار في مدينة القامشلي شمال شرق لغاية صباح غد السبت بضمانة روسية.

وقالت الاسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بضمانة من قوات سوريا الديمقراطية، والقوات الروسية تم الاتفاق على هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار في حارة طي بمدينة قامشلو".

واضافت انه "تم الاتفاق على هدنة مؤقتة تبدأ اليوم الجمعة الموافق 23/4/2021 الساعة 7 مساءً حتى يوم السبت الموافق 24/4/2021 الساعة 10 صباحاً لحين التوصل لاتفاق على بنود وقف إطلاق النار".

وفي ذات السياق؛ قال مراسل وكالة شفق نيوز في القامشلي؛ إن "قوات الاسايش تمكنت اليوم من السيطرة على مساحة واسعة من حي طي معقل قوات الدفاع الوطني جنوب المدينة".

وتشهد مدينة القامشلي اشتباكات عنيفة منذ مساء الثلاثاء بين قوات الأمن الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية وقوات الدفاع الوطني التابعة للحكومة السورية.