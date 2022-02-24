بصفوف مكتظة وانعدام بأساسيات التعليم.. المعاناة تلاحق النازحين لمدارسهم في دهوك

شفق نيوز/ تعاني المدارس المخصصة للنازحين في مركز محافظة دهوك بإقليم كوردستان، من اهمال واضح من قبل الجهات المعنية، مما انعكس سلباً على المستوى العلمي للطلبة.

وقالت الطالبة رنا في مدرسة ثانوية للنازحين، لوكالة شفق نيوز، ان "ابرز المشاكل التي يعاني منها الطلبة النازحون هي قلة المقاعد والصفوف مما أثرّ على المستوى العلمي للطالبات، إضافة إلى انعدام وسائل التكييف داخل المدارس".

ودعت الجهات المعنية لتوفير وسائل تعليمية وتذليل العقبات في مدارس النازحين.

اما المرشدة التربوية مائدة محمد في ثانوية نينوى للنازحين، فتقول إن "الظروف البيئية التي تعيشها الطالبات غير ملائمة من حيث زخم أعداد الطالبات في صف واحد حيث تمتلئ بأربعين طالبة اضافة الى قلة المستلزمات كاللوحات والمقاعد والكوادر التدريسية".

وبينت لوكالة شفق نيوز، ان "الطلبة يعانون من ظروف نفسية واقتصادية وتفكك أسري"، مطالبة الحكومة بالإسراع في توفير احتياجات مدارس النازحين.

وتضم مدارس النازحين داخل محافظة دهوك، والتي أقامتها منظمة الأمم المتحدة وترتبط بوزارة التربية الاتحادية، عوائل نزحت من محافظات عدة إبان اجتياح تنظيم داعش لعدة محافظات شمال وغربي العراق، إلا أن أغلب الطلبة في هذه المدارس من محافظة نينوى التي احتل التنظيم غالبية مدنها والأقضية والنواحي باستثناء مناطق محدودة في سهل نينوى.