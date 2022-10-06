بشكل مكثف .. تجدد القصف الجوي التركي على مناطق في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر خاص، اليوم الخميس، بقيام طائرات حربية تركية بشن ضربات بشكل مكثف على عدة مناطق في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز إن الطائرات الحربية التركية قصفت قبل ظهر اليوم عدة قرى على حدود بلدة نالبازير في قضاء بينجوين بمحافظة السليمانية.

في غضون ذلك قصفت الطائرات الحربية التركية ايضا بشكل مكثف قرية إندزي في جبال قنديل.

وافاد المصدر انه لم ترد انباء عن وقوع اصابات.

وكانت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق قد افادت، يوم الثلاثاء، أن طائرة مسيّرة بدون طيار تابعة للجيش التركي استهدفت عجلة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني في محافظة السليمانية.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها مكافحة الإرهاب في الإقليم، فإن طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي استهدفت عجلة لحزب العمال الكوردستاني في ناحية "زلان" في قضاء (شارباژير) في محافظة السليمانية مما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي الحزب وإصابة آخر بجروح.