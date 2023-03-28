بشكل دائم .. إقليم كوردستان يقلص الدوام لفئة من التدريسيين والموظفين بوزارة التربية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، تقليص دوام التدريسيين و الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس وزراء اقليم كوردستان وافق على طلب قدمته الوزارة بتقليص دوام المعلمين الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية ساعة واحدة".

واضاف البيان ان " هذا القرار بأتي لخدمة هذه الشريحة أكثر في اقليم كوردستان ".