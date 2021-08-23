بشرى من الحكومة لأصحاب أراض في أربيل: شيدوا منازلكم

شفق نيوز / أعلن وزير البلديات في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، يوم الاثنين، عن إمكانية أصحاب الأراضي قطاع (8 حساروك) بمحافظة أربيل، الحصول على رخصة البناء، فيما أكد المحافظ أوميد خوشناو أن آلية تقديم الخدمات للمنطقة ستكون حسب الأولوية.

وجاءت هذه التصريحات، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه خلال زيارتهما الميدانية لقطاع (8 حساروك)، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت قبل أيام عن تراجع الحكومة المحلية، في تقديم الخدمات لهذا القطاع، وتسبب ذلك باعتراض واحتجاج أصحاب الأراضي هناك.

وقال عوني، خلال المؤتمر المشترك، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، "من اليوم بإمكان أصحاب الأراضي الحصول على رخصة البناء في قطاع 8 حساروك".

وأضاف أن "600 مليون دينار رصدت لهذا المشروع، على أن ترصد 300 مليون أخرى لفتح الشوارع والخدمات في القطاع"، مبيناً أن "من مجموع نحو 20 ألف قطعة أرض لغاية يوم أمس قدم 176 شخصاً طلبات الحصول على ترخيص البناء".

بدوره، أشار محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إلى إصرار حكومته على إيصال (الماء والكهرباء والشوارع) رغم حاجتها للوقت، مردفاً بالقول "اليوم سنباشر بإيصال الخدمات وعلى المواطنين البدء ببناء المنازل ولا تراجع في القرارات التي اتخذت من قبل رئيس الحكومة".

وأوضح خوشناو، أن "آلية تقديم الخدمات ستكون حسب البرامج التي أعدت مسبقاً في تقديم الخدمات الأولية ثم الخدمات الثانوية".

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني قد أعلن في آيار الماضي أن المشاكل المتعلقة بقطع أراضي حي "8 حساروك"، سيتم حلها في القريب العاجل.