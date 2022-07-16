بشرى لسكان إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم السبت، انخفاضاً بدرجات الحرارة في مناطق ومحافظات الإقليم، خلال اليومين المقبلين.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتوقع أن تكون درجات الحرارة في مناطق الإقليم على النحو الآتي: (أربيل 44، السليمانية 43، دهوك 43، كرميان 48، حلبجة 44، سوران 42".

يأتي ذلك في وقت يشهد العراق ومنذ حلول شهر نيسان الماضي، موجة من العواصف الترابية غزت الأجواء بشكل غير معتاد لتصبح ضيفاً على العراقيين لعدة أيام في الأسبوع الواحد، وسط مخاوف من أن تكون يومية خلال السنة القادمة في ظل التغيرات المناخية.

وتسببت العواصف الترابية، التي رافقتها درجات حرارة خمسينية، سيطرت على أجواء بغداد ومحافظات عدة، عشرات المصابين، كما توقفت العديد من النشاطات ومؤسسات الدولة عن العمل، سيما مدن الموصل وأربيل ودهوك والرمادي والفرات الأوسط.