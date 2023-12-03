بشرى سارّة لمئة خريج في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تأمين نحو مليون دولار كمستحقات مالية لمئة من الخريجين والمرشحين لبرنامج التأهيل.

جاء ذلك في إطار مساعي وزير التعليم الكوردستاني، آرام محمد قادر، لتأمين المستحقات المالية للخريجين والمرشحين لبرنامج التأهيل، للعام الثاني على التوالي، حيث تمكنت الوزارة من تأمين 900.775 ألف دولار لـ(100) خريج ومرشح لبرنامج التأهيل وفقا لقائمة ضمت أسمائهم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار البيان، إلى أن "الوزير طمأن الخريجين والمرشحين لبرنامج التأهيل أن الوزارة مستمرة في مساعيها لتأمين المستحقات المالية لجميع الخريجين ومرشحي برنامج التأهيل وإكمال العملية الدراسية بنجاح والعودة إلى إقليم كوردستان بهدف خدمة قطاع التعليم العالي والمؤسسات العلمية والمؤسسات الحكومية في الإقليم".

وأضاف البيان أن "الوزارة أبلغت الخريجين ومرشحي برنامج التأهيل من الذين أكملوا دراستهم بنجاح والمستمرين بالدراسة وجاءت أسماؤهم في القائمة المعلنة لمراجعة الوزارة لأجل اتمام بعض الإجراءات الإدارية والمالية".

وطالبت وزارة التعليم الكوردستانية بحسب البيان، الذين وردت أسماؤهم في القائمة المذكورة بمراجعة ديوان الوزارة/ مديرية التأهيل اعتباراً من الرابع من شهر كانون الأول الجاري، مع جلب بعض الوثائق.

وأشارت إلى أن "من بين الوثائق المطلوبة تأييد استمرار بالدوام من مكان العمل، من دون انقطاع بعد الحصول على الشهادة"، موضحة أن على المشمولين أيضاً أن يجلبوا تأييداً بوجود خدمة خمس سنوات إذا كانوا قد أمضوا خمس سنوات في الدوام.

وبينت أن "المرشح أو الخريج الذي ليس بإمكانه الحضور بنفسه لأي سبب فبإمكانه إرسال من ينوب عنه كوكيل، وإذا كان المرشح يعمل في القطاع الخاص يتوجب حضوره شخصياً".