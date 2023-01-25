بشرى سارّة.. فرص عمل لآلاف الخريجين في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، توفير فرص عمل لآلاف الخريجين الزراعيين والبيطريين بالإقليم، مؤكدة فتح دورات تأهيل وتدريب تستبق العمل يكون تركيزها على تحديث ما دُرس في الكليات والمعاهد.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، وسعياً منها لتحسين جودة المنتجات الزراعية وحماية الأمن الغذائي وتعزيز سوق المنتجات المحلية، وضعت جميع المشاريع الزراعية (النباتية، المواشي، مصانع الصناعات الغذائية، أحواض الأسماك، إنتاج العسل، إنتاج الفطر) تحت إشراف مختصين وخبراء وبرعاية منها لضمان جودة منتجاتهم وصحتها، على أن تتلقى الوزارة تقارير أسبوعية وشهرية عن أعمالهم ومنتجاتهم".

وأضافت دائرة الإعلام والمعلومات، أن "بموجب القانون لا يمكن لأي مشروع زراعي (حسب نوع المشروع والتخصصات) مزاولة أعماله ما لم يُشرف عليه موظف تخرج من كلية زراعية أو بيطرية".

وفي هذا الصدد، أطلقت وزارة الزراعة والموارد المائية الكوردستانية، استمارة لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية ابتداءً من 3 تموز 2022 إلى 1 آب 2022 لتوظيفهم في المشاريع من خلال العقود، وحتى الآن مُلئت 11 ألفاً و23 استمارة، وفقاً للبيان.

وعمّا تقدم، قال المستشار في الوزارة، رزكار حمد خضر، بحسب البيان: "قمنا بجمع البيانات وتوزيعها على المحافظات (أربيل 1900، السليمانية 4000، دهوك: 2700، حلبجة: 444، رابرين: 700، كرميان: 900، زاخو: 500، سوران: 124 استمارة) ومن هذا العدد مُلئت نسبة 76.7٪ من هذه الوظائف من قبل فتيات ونساء، وفي حالة توظيف أي منهن سيتم منحهن عقداً بين المشرف وصاحب المشروع تحت إشراف وزارتنا بشرط ألّا يقل راتبه عن 350 ألف دينار وأن يكون المؤمن عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لسن التقاعد".

وأشار خضر، إلى "فتح دورات تأهيل وتدريب للمشرفين، وتركز على تحديث ما درسوه في الكليات والمعاهد، ومن ناحية أخرى، تعريفهم بواجباتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم في مهمتهم الجديدة"، لافتاً إلى أن "الدورات تهتم أيضاً بمشاريع الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك والعمليات الزراعية واستخدام الأسمدة والمبيدات، وسيتم تقييمهم في نهاية الدورات وإذا لم ينجحوا، فسيتم منحهم الحق في المشاركة مرة أخرى".

وشدد المستشار في وزارة الزراعة الكوردستانية، على ضرورة أن يكون المشرف "مشرفاً حقيقياً وميدانياً، بمعنى يجب أن يعمل في المزرعة ولا يجلس في المنزل ويوقع على تقرير، كما يجب أن يكون لدى المشرف سجل زيارات وتقارير أسبوعية وشهرية لوزارة الزراعة والمديرية العامة".

وخلص خضر، إلى القول: "تم تشكيل لجنة متابعة في وزارة الزراعة والموارد المائية، من خلال المديرية العامة للتخطيط، بهدف ضمان عدم وجود أي خلل أو تقصير في العملية آنفة الذكر".