"بشرى سارة" من حكومة كوردستان لفلاحي الإقليم

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، استلام القمح خارج الحصة المقررة من قبل الحكومة الاتحادية وبسعر 850 الف دينار للطن الواحد.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "حكومة كوردستان استلمت 500 الف طن من محصول القمح من فلاحي الاقليم وفق النسبة المحددة من قبل الحكومة الاتحادية".

واشار الى ان "حكومة كوردستان قررت استلام 150 الف طن اضافة لـ500 ألف طن بقرار من قبل رئيس مجلس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني".