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"بشرى سارة" من حكومة إقليم كوردستان الى المحاضرين المجانيين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-07T09:11:04+0000
"بشرى سارة" من حكومة إقليم كوردستان الى المحاضرين المجانيين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية والتعليم في إقليم كوردستان العراق أنه سيتم توفير معلمي التربية الخاصة للطلاب ذوي الإعاقة للعام الدراسي الجديد.

وبعثت حكومة إقليم كوردستان بكتاب رسمي بتوقيع وزير التربية الان حميد صالح إلى المديريات العامة للتربية والتعليم في المحافظات والإدارات المستقلة ، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، يفيد بأنه من الفترة (26-7-2022) إلى (4-8-2022)، يتطلب من المديريات العامة في المحافظات والإدارات المستقلة تسليم بيانات واحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية  إلى مديرية التعليم الابتدائي ورياض الأطفال في الوزارة.

وأكد الكتاب على أن يتم تسجيل الأسماء وفقا لنظام (E-parwarda)، من أجل تزويد تلك المدارس بمعلمي التربية الخاصة أو المحاضرين المجانيين وفقًا لاحتياجاتهم وقدراتهم.

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