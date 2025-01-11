بشرى سارة لمتقاعدي كوردستان.. صرف الرواتب الموحدة في هذا الموعد

شفق نيوز/ أعلن اتحاد المتقاعدين في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن قرب صرف الرواتب المتأخرة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين لم يستلموا رواتبهم وفق جدول الرواتب الموحد مع العراق.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، صادق عثمان، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع المتقاعدين في الإقليم الذين لم يحصلوا على رواتبهم وفق جدول الرواتب الموحد مع متقاعدي العراق، سيحصلون على مستحقاتهم خلال الشهرين المقبلين، بما في ذلك الرواتب المتأخرة عن الأشهر الأربعة الماضية".

وأوضح، أن "القرار يشمل أيضًا المتقاعدين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل عام 2014 ولم يتسلموا رواتبهم الموحدة لغاية الآن".

وأضاف عثمان، أن "الخطوات الجديدة تأتي بعد قرار صادر في شهر تموز من العام الماضي، يقضي بتوحيد رواتب المتقاعدين في إقليم كوردستان مع رواتب نظرائهم في العراق".

وأشار إلى أن "عدد المتقاعدين في إقليم كوردستان يبلغ نحو 160 ألف متقاعد مدني و70 ألف متقاعد عسكري"، مضيفًا أن "معظم المتقاعدين في مدن صغيرة مثل حلبجة وكويسنجق قد تسلموا رواتب شهر تشرين الثاني مع مستحقات أربعة أشهر متأخرة".

وأكد عثمان، أن "الإجراءات التي ستتم خلال الشهرين المقبلين تهدف إلى ضمان حصول جميع متقاعدي الإقليم على حقوقهم بشكل عادل ومتكامل، بما يتماشى مع جدول الرواتب الموحد المعتمد بين الإقليم وبغداد، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة المالية للمتقاعدين".

ويعاني متقاعدو إقليم كوردستان من تأخر صرف رواتبهم والتباين مع رواتب المتقاعدين في العراق منذ سنوات، ما أثار استياء شريحة واسعة من المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وفي شهر تموز من العام الماضي، أعلنت وزارة المالية في الإقليم عن إرسال قائمة موحدة للرواتب إلى بغداد، تتماشى مع قانون التقاعد العراقي الموحد، إلا أن التحديات المالية والسياسية أثرت على سرعة تنفيذ هذا القرار.