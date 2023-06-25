بشرى سارة للمحاضرين في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد ممثل المحاضرين في اقليم كوردستان علي رؤوف انه سيتم دفع مستحقاتهم المالية يوم الاثنين.

وقال رؤوف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "سيتم دفع المستحقات المالية للمحاضرين في عموم مديريات التربية التابعة لاقليم كوردستان يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء".

واضاف ان "المحاضرين من حاملي شهادة الدبلوم سيستلمون 350 الف دينار بينما يستلم حاملو شهادة البكالوريوس 400 الف دينار عراقي".

واوضح رؤوف ان "عدد المحاضرين في اقليم كوردستان يبلغ 35 ألفاً و745 شخصا حيث يبلغ اجمالي اجورهم الشهرية 14 مليار دينار عراقي".