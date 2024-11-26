بشرى سارة لفلاحي كوردستان

شفق نيوز/ أعلن مدير سايلو أربيل بختيار ميران، يوم الثلاثاء، أنه سيتم البدء بتوزيع المستحقات المالية لفلاحي إقليم كوردستان ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وقال بختيار ميران لوكالة شفق نيوز، إنه سيتم توزيع المستحقات المالية على الفلاحين غدا الاربعاء من التسلسل(2881) إلى التسلسل (3050) الذين قدموا منتجاتهم من الحنطة إلى سايلو أربيل".

وأضاف ميران، أن "الفلاحين سيتسلمون شيكاتهم في سايلو أربيل".

واعلنت ادارة سايلو قوشتبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "توزيع الشيكات على الفلاحين سيبدأ يوم غد الأربعاء من التسلسل (936) إلى التسلسل (1010)".

ومن جانبها ستبدأ إدارة سايلو كويسنجق، يوم غد الأربعاء، أيضا بتوزيع المستحقات المالية للفلاحين من التسلسل (102) إلى التسلسل (161)".