بشرى سارة لفلاحي إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة كوردستان، يوم الأربعاء، عن توزيع القسم الأول من صكوك القمح الخاص بالفلاحين لسنة 2021 بعد وصول مبلغ 5 مليارات دينار.

ونقل بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، عن المدير العام للتجارة نوزاد الشيخ كامل قوله "ان صك اموال الفلاحين لسنة 2021 كقسم اول من صكوكهم وصل الى اقليم كوردستان".

واشار البيان الى ان توزيع الأموال على الفلاحين سيبدأ بعد عطلة عيد الاضحى وقد تم توزيع الأموال بواقع مليار وخمسمائة دينار لاربيل ومليارين و500 مليون دينار للسليمانية ومليار دينار لدهوك.