سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بشرى سارة لفلاحي إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-14T18:02:25+0000
بشرى سارة لفلاحي إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة كوردستان، يوم الأربعاء، عن توزيع القسم الأول من صكوك القمح الخاص بالفلاحين لسنة 2021 بعد وصول مبلغ 5 مليارات دينار.

ونقل بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، عن المدير العام للتجارة نوزاد الشيخ كامل قوله "ان صك اموال الفلاحين لسنة 2021 كقسم اول من صكوكهم وصل الى اقليم كوردستان".

واشار البيان الى ان توزيع الأموال على الفلاحين سيبدأ بعد عطلة عيد الاضحى وقد تم توزيع الأموال بواقع مليار وخمسمائة دينار لاربيل ومليارين و500 مليون دينار للسليمانية ومليار دينار لدهوك.

related

حكومة اقليم كوردستان تطمئن السكان: لدينا مواد غذائية تكفي لأربعة اشهر

Date: 2020-03-14 12:00:59
حكومة اقليم كوردستان تطمئن السكان: لدينا مواد غذائية تكفي لأربعة اشهر

عاصمة اقليم كوردستان تغلق معارض السيارات

Date: 2020-03-05 15:09:49
عاصمة اقليم كوردستان تغلق معارض السيارات

كرميان تلتحق بالسليمانية ورابرين في تمديد حظر التجوال التام

Date: 2020-06-27 18:20:03
كرميان تلتحق بالسليمانية ورابرين في تمديد حظر التجوال التام

الكاظمي يصل إلى اربيل

Date: 2020-09-10 07:02:38
الكاظمي يصل إلى اربيل

امريكا تندد بالهجوم "الوحشي" لحزب العمال على البيشمركة

Date: 2021-06-06 08:47:59
امريكا تندد بالهجوم "الوحشي" لحزب العمال على البيشمركة

أربيل تخفف قيود حظر التجوال بإعادة فتح الأسواق

Date: 2020-06-02 19:11:22
أربيل تخفف قيود حظر التجوال بإعادة فتح الأسواق

رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الحلبوسي في بغداد

Date: 2019-06-20 15:34:42
رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الحلبوسي في بغداد

رئيس إقليم كوردستان يدعو إلى القضاء على "تكنولوجيا الموت" ويصدر توصيات بذكرى مجزرة حلبجة

Date: 2021-03-16 07:46:27
رئيس إقليم كوردستان يدعو إلى القضاء على "تكنولوجيا الموت" ويصدر توصيات بذكرى مجزرة حلبجة