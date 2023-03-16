بشرى الوقود تستمر في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت محطات الوقود في السليمانية، يوم الخميس، خفض سعر البنزين والنفط والغاز في المحافظة، بمقدار 50 ديناراً لكل نوع.

وقال بهمن قادر، المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار البنزين والنفط والغاز خفضت مرة أخرى اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 16 آذار الجاري"، مبيناً أن "سبب تراجع أسعار الوقود يعود إلى قلة الطلب بسبب تغيرات المناخ".

وأوضح قادر، أن "سعر البنزين سينخفض من 950 إلى 900 دينار للتر الواحد، والنفط من 950 إلى 900 دينار للتر الواحد، والغاز من 650 إلى 600 دينار للكيلو الواحد".

وقبل أسبوعين، شهدت محافظة السليمانية، انخفاضا بأسعار الوقود في محطات التعبئة، وشمل التخفيض النفط الابيض والغاز والديزل.