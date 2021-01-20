بسمك متر.. ثلوج تغلق الطرق المؤدية إلى معبر "سرزير" (فيديو وصور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في معبر "سرزير" الحدودي بين محافظة دهوك بإقليم كوردستان وتركيا، يوم الأربعاء، بأن الطرق المؤدية إلى المعبر أغلقت جراء كثافة الثلوج المتساقطة والتي وصلت سمكها إلى متر واحد.

وقال مصدر في إعلام المعبر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلوجاً كثيفة هطلت في مناطق سرزير التابعة لناحية كاني ماسي بقضاء العمادية بسمك متر واحد، ما أدى لإغلاق طرق المنطقة".

وأضاف أن "فرق جرف وإزالة الثلوج تواصل عملها لإعادة فتح الطرق".

وأشار المصدر إلى أن "المعبر مغلق أمام حركة المسافرين منذ شهر آذار 2020، من قبل الجانب التركي بسبب وباء كورونا"، مؤكدا وجود اتصالات بين اقليم كردستان وتركيا لإعادة فتح المعبر مرة اخرى امام حركة المسافرين.

يذكر ان معبر سرزير الحدودي مع تركيا يستخدم لحركة المسافرين بين الجانبين دون استخدامه للتبادل التجاري.