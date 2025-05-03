بسلاح "كلاشينكوف" .. شخص يقتل شقيقته الصغرى بـ11 اطلاقة نارية وسط اربيل

شفق نيوز/ اقدم شخص على قتل شقيقته الصغرى عندما أطلق الرصاص عليها من سلاح نوع "كلاشينكوف"، اليوم السبت، وسط مدينة اربيل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى شفق نيوز، فان شخصاً فتح النار من سلاح نوع "كلاشينكوف" في حي "طيراوه" وسط مدينة اربيل تجاه شقيقته الصغرى البالغة من العمر 17 عاماً واصاب جسدها بـ11 اطلاقة نارية مما أسفر عن مقتلها في الحال.

وتشير المعلومات إلى أن، الحادثة وقعت نتيجة خلاف اجتماعي بين الجاني والمجنى عليها، ليتم نقل جثة الفتاة المقتولة الى دائرة الطلب العدلي في اربيل.