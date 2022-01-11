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بسعر 90 الف دينار للبرميل .. بغداد تزود إقليم كوردستان بالنفط الأبيض

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-11T12:02:34+0000
بسعر 90 الف دينار للبرميل .. بغداد تزود إقليم كوردستان بالنفط الأبيض

شفق نيوز/ أعلن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان كمال الاتروشي يوم الثلاثاء أن النفط الأبيض الذي يتم توزيعه على السكان بسعر 90 الف دينار عراقي للبرميل الواحد وفرته الحكومة الاتحادية للإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده على هامش وضعه الحجر الأساس لسبعة مشاريع لوزارة الثروات الطبيعية في ناحية "جمانكي" التابعة لمحافظة دهوك بحضور المحافظ وعدد من المسؤولين المحليين.

وقال الاتروشي في المؤتمر الصحفي، إنه "زار العاصمة بغداد بتوجيه من قبل رئيس وزراء الإقليم بهدف توفير النفط للمواطنين كافة، والذي يبلغ سعره اليوم 90 الف دينار للبرميل الواحد"، موضحا أن "هذه التسعيرة هي نفسها معتمدة في مناطق ومدن العراق كافة".

وأضاف "وزعنا بالفعل 100 مليون لتر على السكان، وما زودتنا به الحكومة الاتحادية تُعدة مساعدة جيدة لذا أحضرنا اليوم ما تبقى من حصة النفط من بغداد"، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية "تبيعه للناس بهذا الثمن"، أي 90 الف دينار للبرميل.

وكانت حكومة إقليم كوردستان توزع في السنوات السابقة النفط الأبيض بسعر 55 الف دينار عراقي للبرميل الواحد. ويُزيد الطلب على هذه المادة بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة لاستخدامها بأغراض التدفئة.

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