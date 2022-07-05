بسعر 690 دينار للتر.. توزيع البنزين المدعوم في السليمانية اعتبارا من عصر اليوم

شفق نيوز/ أعلنت ادارة محافظة السليمانية باقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، البدء بتوزيع البنزين المدعم من قبل الحكومة الاتحادية في محطات المحافظة واعتبارا من عصر اليوم.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بعد اجراء اتصالات مع جهات متنفذة في الحكومة الاتحادية استطاعت ادارة السليمانية وبفضل التعاون مع بغداد توفير حصة المحافظة من البنزين المدعوم من قبل الحكومة الاتحادية والذي يوزع للمواطنين في محطات محدد من المحافظة اعتبارا من عصر اليوم بسعر 690 دينار للتر الواحد".

وقامت وزارة النفط الاتحادية بقطع حصة محافظات الإقليم من البنزين المدعوم حكوميا والذي أقر ارساله الى محافظات الاقليم منذ أشهر ما تسبب بازمة وقود حادة ارتفع على اثرها البنزين فوصل سعر البنزين السوبر الى 1450 دينار للتر الواحد و1375 دينار للتر الواحد من نوعية المحسن، و1250 دينار للتر الواحد من البنزين العادي.

في وقت جهزت حكومة الإقليم محافظة السليمانية بكميات من البنزين المدعوم من قبل حكومة الاقليم وبسعر 800 دينار للتر الواحد إلا أن الأزمة مازالت مستمرة في المحافظة.