بسرعة قياسية.. القبض على قاتل العقيد صابر عقراوي

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، القبض على المتهم بقتل العقيد صابر عقراوي بعد ساعات من اغتياله في بلدة عقرة.

وقالت المديرية لوكالة شفق نيوز، إن المتهم محتجز حاليا استنادا على المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي، موضحة ان التحقيقات في الحادث قد بدأت.

وأضافت أن المتهم هو جار العقيد عقراوي، وبحسب التحقيقات الأولية فإن شجاراً وقع قبل إقدامه على الجريمة.

وأعلنت وزارة البيشمركة، في وقت سابق الخميس، مقتل العقيد صابر جمعة عقراوي، برصاص مجهولين في قضاء عقرة بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وذكر بيان للوزارة، أن عقراوي ضابط بمديرية التدريب العسكري بوزارة البيشمركة، ووقع الحادث مساء اليوم.

وأضاف أن الحادث تسبب ايضاً بإصابة زوجة وطفلة الضابط عقراوي، مكتفية بالقول إن تحقيقات فتحت بالحادث.

من جانبه، أفاد صباح زهير مسؤول اعلام دائرة صحة قضاء عقرة لوكالة شفق نيوز، إن شخصا مجهولا فتح النار على سيارة الضابط مما أدى مقتله، وجرح زوجته واختها بالاضافة الى جرح ابنته البالغة من العمر 7 سنوات.