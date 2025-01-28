بسبب منع تسويقها للمحافظات.. أسواق كوردستان تشهد انخفاضاً بأسعار الدواجن وبيضها

شفق نيوز/ سجلت أسواق إقليم كوردستان، انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة وبيض المائدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد قرار وزارة الزراعة العراقية منع تسويق هذه المنتجات من الإقليم إلى باقي محافظات ومناطق العراق.

ففي الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الدواجن في أسواق إقليم كوردستان بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر الدجاج الصغير إلى حوالي 2,100 دينار عراقي للكيلوغرام، بينما بلغ سعر الدجاج الكبير نحو 2,700 دينار للكيلوغرام فيما وصل سعر الديك إلى 3750 ديناراً، أما بيض المائدة، فقد سجل سعر 6 بيضات نحو 1,000 دينار عراقي فقط، وهو انخفاض كبير مقارنة بالأسابيع السابقة.

وقد أرجع خبراء ومختصون في تصريحات لوكالة شفق نيوز، هذا الانخفاض إلى تأثير قرار وزارة الزراعة العراقية الذي فرض حظراً على تسويق الدواجن وبيض المائدة من إقليم كوردستان إلى باقي المناطق العراقية.

وأوضحوا أن "هذا الحظر أدى إلى انخفاض الطلب على هذه المنتجات في الأسواق العراقية، ما أسهم في خفض الأسعار داخل أسواق كوردستان".

أحمد محمد، وهو صاحب محل دواجن في السليمانية، قال في حديثه لشفق نيوز: "شهدنا انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الدواجن والبيض في الأسبوع الماضي، حيث أصبح سعر 6 بيضات يعادل 1,000 دينار، وهو انخفاض جيد للمواطنين، كما انخفض سعر الدجاج بمختلف أنواعه".

ولفت إلى أن "هذا التحسن في الأسعار يعود إلى قلة الطلب على تسويق هذه المنتجات خارج كوردستان، ما جعل الأسعار تتراجع في الأسواق".

في حين رأى كاك شادي، وهو تاجر دواجن في السليمانية: "كانت الأسواق تعاني من ارتفاع الأسعار في الأشهر الماضية بسبب تزايد الطلب من الخارج، لكن بعد قرار الحكومة العراقية بمنع التسويق أصبحت الأسعار أكثر استقراراً انخفاضاً، نحن الآن نشهد مبيعات جيدة، لكننا قلقون من تأثير القرار في المستقبل".

أما المواطن من أهالي السليمانية، صلاح علي، أوضح في حديثه لشفق نيوز: "أنا سعيد بهذا الانخفاض في أسعار الدواجن وبيض المائدة، لأنه يخفف العبء على الأسر، لكننا نأمل أن يستمر هذا الانخفاض لأننا نواجه تحديات اقتصادية كبيرة".

سامر الخفاجي، مدير قسم البيطرية في وزارة الزراعة العراقي، صرح خلال بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز قائلاً: "سيستمر حظر دخول الدواجن ومنتجاتها من إقليم كوردستان لحين حصول نتائج فحوصاتهم وسيتأكد هذا الإجراء من إن إقليم كوردستان بعيد عن خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور في مشروع الدواجن".

وأضاف قائلاً: "فرق المراقبة والمتابعة مستمرة في عملها على جميع المحافظات، وبشكل خاص تلك التي تشترك مع إقليم كوردستان في استخدام أدوات الفحص السريع، وفي حالة الاشتباه بأي حالة، يتم إرسال تقرير للحصول على شهادة صحية بيطرية من أجل نقل الدواجن لحماية صحة الحيوان ومنع تفشي الأمراض الوبائية".

فيما قال رئيس جمعية الدواجن في السليمانية، ناظم عبدالله، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "انتشار الأمراض الموسمية خلال العام الماضي تسبب في تلف أكثر من 50% من الدواجن في الحقول الممتدة من زاخو إلى الفاو، وهو ما انعكس سلباً على الإنتاج وأسعار البيع"، مبيناً أن "الخسائر تجاوزت 100 مليار دينار عراقي".

كما وطالب عبدالله بعدم "منع نقل الدجاج الحي بين محافظتي السليمانية وأربيل في الأسواق"، داعياً إدارات الأسايش في السليمانية وأربيل إلى "التعاون كما كان الحال سابقاً، والآن أيضاً، لضمان استقرار نقل هذا المنتج الزراعي".

ناظم عبد الله، طالب وزارة الزراعة باتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لمعالجة مشكلتهم، والهدف هو ضمان أن حظر نقل الدجاج الحي بين محافظتي السليمانية وأربيل لا يصبح سبباً للإضرار بالمربين وأسواق المنطقة.

كما دعا رئيس الجمعية، أعضاء البرلمان العراقي إلى "التحرك بسرعة لمعالجة هذه المشكلة"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية العراقية تمنع نقل الدجاج الحي إلى جنوب العراق، بينما يُحظر الآن في إقليم كوردستان نقل الدجاج الحي بين محافظتي السليمانية وأربيل".

وأكد عبد الله، أن "جمعية مربي الدواجن قد وفرت آلاف فرص العمل، وأن هذه الإجراءات قد تتسبب في خلق مشكلة كبيرة للمربين، ولها تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي".

وأوضح أن "هذه القيود لا تؤثر فقط على إنتاج الدجاج الحي، بل قد تؤدي إلى فقدان آلاف فرص العمل وخلق مستوى عالٍ من البطالة".

وتابع: "تُقدر قيمة مشاريع مزارع الدواجن في إقليم كوردستان بأكثر من 50 مليار دولار، وهي الآن في خطر كبير، إذا استمرت هذه القيود، فمن المحتمل أن تؤدي إلى انهيار هذه المشاريع وفقدان استثمارات ضخمة، مما يضر بالاقتصاد المحلي ويقلل من فرص العمل لسكان المنطقة، لهذا، من الضروري أن تتحرك حكومتا إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بسرعة لحل هذه المشكلة".

وأشار رئيس الجمعية إلى أن "مربي الدواجن يواجهون مشكلات كبيرة في تسويق منتجاتهم، إضافة إلى مشاكل الكهرباء والوقود وارتفاع الأسعار، ولم يتلقوا أي دعم مناسب من حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2014، ومشاكل الكهرباء والوقود وارتفاع الأسعار كان لها تأثير مباشر على إنتاج الدجاج الحي".

وبينما شهدت أسواق إقليم كوردستان انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الدواجن وبيض المائدة، إلا أن تأثير قرار وزارة الزراعة العراقية بحظر تسويق هذه المنتجات إلى باقي العراق قد ساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وتبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كان هذا الانخفاض سيستمر أو سيحدث أي تغييرات في المستقبل القريب، خصوصاً مع استقرار الوضع الصحي في المنطقة.