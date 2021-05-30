سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بسبب مرض نادر.. مقاتل من البيشمركة يلجأ للخيرين لعلاج أطفاله

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-30T12:15:44+0000
بسبب مرض نادر.. مقاتل من البيشمركة يلجأ للخيرين لعلاج أطفاله

شفق نيوز/ بادر مجموعة من الأشخاص في سوق الدولار بمدينة السليمانية، يوم الأحد، بحملة إنسانية لمساعدة مقاتل من البيشمركة ضاقت به السبل ولم يجد ما يؤمن به علاج أطفاله من مرض نادر لا يتوفر علاجه في العراق.

وقال مقاتل البيشمركة رزكار نعمان، لوكالة شفق نيوز؛ إن "منذ أكثر من عام وانا اطرق ابواب المسؤولين والحكومة والمنظمات وأصحاب الشركات ليساعدوني لإنقاذ اطفالي المصابين بمرض نادر، لكن من دون فائدة".

واضاف "اضطررت اليوم ورغم صعوبة الأمر عليّ لأني مقاتل في قوات البيشمركة منذ 15 عاما، لكنني لم أجد غير الاستعانة بالخيرين الذين قاموا بحملة تبرع ووقفوا معي موقفاً إنسانياً لتشجيع الناس على التبرع".

وأوضح نعمان "طفليَّ مصابان بمرض نادر اسمه (إم بي إس) التصلب العصبي بدرجة 6 ويحتاج الى علاج في الخارج ويقدر بمليون دولار, ولكن العلاج متوفر في المانيا مجانا للأطفال بحسب ما بلغني".

يشار إلى أن مرض التصلب العصبي يصيب الدماغ حيث لا يستطيع ارسال موجات الى باقي اجزاء الجسم للعمل والتنظيم.

related

قرار بمنع سفر منتسبي وزارتين في اقليم كوردستان

Date: 2019-06-25 08:44:19
قرار بمنع سفر منتسبي وزارتين في اقليم كوردستان

بعد تبنيه تفجيراً استهدف البيشمركة.. حزب العمال يدعو إقليم كوردستان للحوار

Date: 2020-11-05 10:39:13
بعد تبنيه تفجيراً استهدف البيشمركة.. حزب العمال يدعو إقليم كوردستان للحوار

قصف صاروخي يستهدف البيشمركة على حدود كركوك - أربيل

Date: 2021-03-29 18:43:29
قصف صاروخي يستهدف البيشمركة على حدود كركوك - أربيل

المانيا تؤكد مواصلة العمل ببرنامج تدريب قوات البيشمركة

Date: 2020-02-14 21:24:47
المانيا تؤكد مواصلة العمل ببرنامج تدريب قوات البيشمركة

البيشمركة ترفض تعريب وتهجير سكان المناطق المتنازع عليها

Date: 2021-01-12 16:13:07
البيشمركة ترفض تعريب وتهجير سكان المناطق المتنازع عليها

بعد تدهور الاوضاع بمحيط خانقين .. مطالبات بعودة قوات البيشمركة

Date: 2020-05-12 10:37:00
بعد تدهور الاوضاع بمحيط خانقين .. مطالبات بعودة قوات البيشمركة

مسعود بارزاني: النصر دوما حليف اصحاب القضايا المشروعة.. وهذا الدليل

Date: 2019-09-05 18:45:29
مسعود بارزاني: النصر دوما حليف اصحاب القضايا المشروعة.. وهذا الدليل

تبادل لإطلاق النار بين عناصر من البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2020-12-13 21:10:49
تبادل لإطلاق النار بين عناصر من البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك