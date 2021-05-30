بسبب مرض نادر.. مقاتل من البيشمركة يلجأ للخيرين لعلاج أطفاله

شفق نيوز/ بادر مجموعة من الأشخاص في سوق الدولار بمدينة السليمانية، يوم الأحد، بحملة إنسانية لمساعدة مقاتل من البيشمركة ضاقت به السبل ولم يجد ما يؤمن به علاج أطفاله من مرض نادر لا يتوفر علاجه في العراق.

وقال مقاتل البيشمركة رزكار نعمان، لوكالة شفق نيوز؛ إن "منذ أكثر من عام وانا اطرق ابواب المسؤولين والحكومة والمنظمات وأصحاب الشركات ليساعدوني لإنقاذ اطفالي المصابين بمرض نادر، لكن من دون فائدة".

واضاف "اضطررت اليوم ورغم صعوبة الأمر عليّ لأني مقاتل في قوات البيشمركة منذ 15 عاما، لكنني لم أجد غير الاستعانة بالخيرين الذين قاموا بحملة تبرع ووقفوا معي موقفاً إنسانياً لتشجيع الناس على التبرع".

وأوضح نعمان "طفليَّ مصابان بمرض نادر اسمه (إم بي إس) التصلب العصبي بدرجة 6 ويحتاج الى علاج في الخارج ويقدر بمليون دولار, ولكن العلاج متوفر في المانيا مجانا للأطفال بحسب ما بلغني".

يشار إلى أن مرض التصلب العصبي يصيب الدماغ حيث لا يستطيع ارسال موجات الى باقي اجزاء الجسم للعمل والتنظيم.