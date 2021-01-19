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بسبب مخالفات.. مذكرتا اعتقال بحق مسؤولين رفيعين في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-19T15:44:19+0000
بسبب مخالفات.. مذكرتا اعتقال بحق مسؤولين رفيعين في كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء بصدور مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين رفيعين في إدارة كرميان بإقليم كوردستان بسبب مخالفات جمركية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة قورتو التابعة لمحكمة استئناف إدارة كرميان، أصدرت مذكرتي اعتقال بحق مدير منفذ برويزخان (الحدودي مع إيران) علي توفيق، ومدير جمارك كرميان حسين أحمد".

وأضافت أن "المذكرتين أصدرتا على خلفية مخالفات جمركية بناء على طلب من وزارة المالية بحكومة إقليم كوردستان".

وأشارت المصادر إلى أنه لم يجر اعتقال المسؤولين لغاية الآن، دون مزيد من التفاصيل.

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