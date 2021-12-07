بسبب لغم أرضي.. شاب من العمادية يلقى مصرعه

شفق نيوز/ لقي شاب مصرعه يوم الثلاثاء، إثر انفجار لغم ارضي في ناحية شيلادزئ بقضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان "الشاب جبرائيل بيسبى من ناحية شيلادزئ لقي حتفه إثر انفجار عبوة مزروعة في جبل كورزار ضمن سلسلة جبل متين المطل على ناحية شيلادزي شمال محافظة دهوك".

وأضاف المصدر؛ أن "ذوي الشاب القتيل واقاربه يرومون التوجه الى الجبل لاستعادة جثمانه".

يذكر أن مسلحي حزب العمال الكوردستاني يقومون بزرع العبوات والالغام في هذه المناطق وان المدنيين يسقطون ضحايا هذه الالغام بين الحين والاخر.