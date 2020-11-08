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بسبب كورونا .. تعليق الدوام بدائرة حكومية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-08T05:35:07+0000
بسبب كورونا .. تعليق الدوام بدائرة حكومية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت دائرة البطاقة الوطنية في قضاء "كلار" التابع لإدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان يوم الأحد تعليق الدوام الرسمي لمدة أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين صفوف موظفيها.

وقالت الدائرة في بيان، انها تسترعي أنتباه المواطنين كافة ضمن الحدود الادارية في قضاء "كلار" إلى انه وجراء إصابة عدد من الموظفين بكورونا سيتم إغلاق مبنى الدائرة اعتباراً من اليوم المصادف (8/11/2020) ولغاية (15/11/2020).

 هذا وكان وزير الصحة في الاقليم الدكتور سامان البرزنجي قد جدد دعوته أمس السبت اثناء انطلاق حملة توعوية للوباء في محافظة أربيل الى ضرورة التزام السكان بالتعليمات الصحية، والتدابير الوقائية لتجنب الاصابات بكورونا.

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