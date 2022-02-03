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بسبب كثرة الحوادث.. مواطنون غاضبون يقطعون طريقاً في كرميان (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-03T08:32:23+0000
بسبب كثرة الحوادث.. مواطنون غاضبون يقطعون طريقاً في كرميان (صور)

شفق نيوز/ قطع مواطنون غاضبون يوم الخميس، الطريق الرابط منطقة گرميان بمحافظة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية؛ أن مواطنين غاضبين قطعوا الطريق الرابط بين قضاء كلار مركز إدارة گرميان بمحافظة السليمانية احتجاجا على كثرة الحوادث المستمرة على هذا الطريق.

واضاف مراسلنا؛ ان المواطنين طالبوا الجهات المختصة في إدارة گرميان ومحافظة السليمانية بمعالجة التلكؤ في تنفيذ مشروع طريق كلار - السليمانية والذي تم الشروع به منذ سنوات ولم يتم إنجاز نسب متقدمة منه لحد الان بسبب الازمة المالية.

هذا ويشهد طريق كلار - السليمانية حوادث مرورية مستمرة، راح على اثرها العشرات من الضحايا كان آخرها يوم أمس حيث توفي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة.

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