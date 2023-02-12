بسبب كثافة الثلوج .. تعليق الدوام بمدينة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قررت مديرية التربية في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية، تعليق الدوام في المدارس والأوساط التعليمية كافة، اليوم الأحد، بسبب كثافة الثلوج المتساقطة مما تسبب ايضا بإعاقة حركة المرور.

وأوضحت المديرية في بيان، أن قرر تعليق الدوام الرسمي تم اتخاذه بالتشاور مع قائممقامية القضاء بسبب تساقط الثلوج داخل حدود بنجوين، وحولها وخلق عقبات مرورية.

وأضاف أن قرار تعطيل الدوام هو فقط لهذا اليوم الأحد، ويشمل جميع رياض الأطفال والمراكز الدراسية من المرحلة الأولى ابتدائي إلى 12 من مرحلة الإعدادي.