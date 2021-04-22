بسبب قلة الأمطار والسدود الإيرانية.. انخفاض مياه سد دوكان للنصف

شفق نيوز/ أعلن مدير سد دوكان في محافظة السليمانية، كوجر جمال، يوم الخميس، عن انخفاض منسوب المياه إلى أكثر من خمسة أمتار بسبب قلة الأمطار والسدود الإيرانية.

وقال جمال لوكالة شفق نيوز، ان "منسوب مياه سد دوكان انخفض الى اكثر من 5.5 م مقارنة بالعام الماضي بسبب قلة الامطار هذا العام حيث بلغ مجموع الامطار المتساقطة (279 ملم)، أي اقل من العام الماضي بنحو النصف (516 ملم)".

وأضاف "كما أن ايران أنشأت سدوداً على مصادر المياه التي تغذي العراق، مثل نهر الزاب الصغير، مما اثر على مستوى المياه في سد دوكان".

وبين ان "كمية الاطلاقات المائية من السد اكثر من الواردات المائية الى البحيرة، خاصة ونحن في فصل الربيع الذي يكون عادة ذا واردات اعلى، لكن مع الاسف ان السد وصل الى نصف الامتلاء يعني من سبعة مليارات متر مكعب الى اكثر بقليل من ثلاثة مليارات".

فيما اوضح مسؤول قسم الهيدرولوجي في سد دوكان، سلام نجم، لشفق نيوز، ان "تأثير قلة المياه سيكون واضحا على قضاء قلعة دزه والمناطق الزراعية المحاذية له، حيث يوجد هناك نحو مليون و500 دونم من الاراضي الزراعية، وكذلك مناطق وسط وجنوبي العراق ستتأثر بسبب قلة المياه في سد دوكان".

يذكر ان ايران بنت سدوداً على مجرى الانهار التي تدخل الى العراق وهو ما اثر على كمية المياه المتدفقة الى البلاد، وهو ما يؤثر سلباً توفير مياه الشرب والري في العراق.