بسبب قضية طلاق.. اختطاف محامٍ وتعذيبه بطريقة "وحشية" في أربيل

شفق نيوز/ تعرض محام في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان الى الخطف التعذيب من قبل مجموعة من المسلحين وذلك بعد توكيله بقضية طلاق.

وعن تفاصيل الحادثة تواصلت وكالة شفق نيوز مع يونس صوفي شقيق المحامي المعتدى عليه وتحدث قائلا ؛" في الساعة 11:00 من ليلة أمس الجمعة استدرجت مجموعة من الاشخاص شقيقي المحامي محمد صوفي البالغ من العمر 52 عاما وقاموا باختطافه واقتياده إلى منزل في احدى مناطق مدينة اربيل و تعذيبه بطريقة وحشية و اهانته".

واضاف ان "شقيقه المحامي بقي تحت التعذيب لمدة ثلاث ساعات متواصلة حيث كُسر أنفه و تورم وجهه بسبب الضرب بأعقاب المسدسات اضافة الى كدمات و آثار تعذيب بمختلف انحاء جسمه وحلق شعره".

وعن سبب الاعتداء قال صوفي ان " شقيقه المحامي كان موكلا بقضية طلاق حيث كان وكيلا للزوجة والاعتداء الذي حصل كان من قبل أهل الزوج "مشيرا الى انه "الان يرقد في مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج".