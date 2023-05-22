"بسبب فرانسو حريري".. نادي دهوك يعلق نشاطاته الكروية بدوري كوردستان الى اشعار اخر

شفق نيوز/ قررت ادارة نادي دهوك يوم الاثنين، تعليق مشاركات النادي في دوري كوردستان لكرة القدم الى اشعار اخر .

وكشف رئيس نادي دهوك عبدالله جلال الدين لوكالة شفق نيوز؛ ان قرار التعليق جاء بسبب إقامة مبارياتنا في ملعب فرانسو حريري الذي دائما تحدث فيه مشاكل واعتداءات على لاعبينا وجمهورنا في كل مباراة نخوضها هناك وكان آخرها لقاء فريقنا بفريق بيشمركة اربيل ضمن منافسات الدوري الكوردستاني الذي خسرناه بأخطاء تحكيمية.

واضاف ان إدارة النادي طلبت بشكل متكرر من الاتحاد الكوردستاني تغيير الملعب عندما يلتقي فريقنا بفرق من اندية اربيل.

واكد ان تعليق نشاطنا الكروي في الدوري الكوردستاني ربما يستمر للموسم المقبل ايضا في حال استمر هذا الالحاح باقامة مبارياتنا في ملاعب اربيل وعدم اقامتها بملاعب محايدة.

واشار الى اننا نعمل من اجل انجاح الدوري في الإقليم ودائما نستضيف الفرق ونحترم الضيوف ونعمل بمهنية في ادارة برنامجنا الكروي في النادي.

يذكر أن لقاء دهوك وبيشمركة اربيل انتهى لصالح البيشمركة 2-1 والتي جرت أمس الأحد على ملعب فرانسو حريري.