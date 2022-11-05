بسبب سوء استخدام الموبايل ومواقع التواصل .. مقتل شاب رميا بالرصاص في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم السبت، مقتل شاب رميا بالرصاص داخل مجمع بالمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إن شابا يبلغ من العمر 24 سنة يُدعى (محمد موسى محمد) قُتل صباح اليوم بنيران سلاح نوع مسدس في مركز مجمع (چرە) جراء خلاف إثر سوء استخدام الهاتف النقال (الموبايل)، ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للبيان فإن وعلى الفور توجهت القوات في مركز شرطة (چرە) وشرطة (شيخان) إلى محل الحادث وتمكنت وبعد فترة وجيزة من إلقاء القبض على القاتل وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وأشار البيان إلى نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي في دهوك.