بسبب أزمة الرواتب.. تهديد بقطع المياه في كَرميان وجامعة حلبجة: لا ضمانات لتسلمها مجدداً 

شفق نيوز/ كشف مصدر في مديرية ماء كلار التابعة لادارة كرميان، اليوم الأربعاء، بان موظفي المديرية هددوا بقطع المياه عن المواطنين اذا لم يتسلموا رواتبهم لشهر حزيران الماضي خلال 24 ساعة، فيما تظاهر العشرات من موظفي جامعة حلبجة للمطالبة برواتبهم المتاخرة قرابة شهرين متتاليين.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "موظفي مديرية ماء كلار هددوا بقطع المياه عن المواطنين إذا لم يتسلموا رواتبهم لشهر حزيران الماضي خلال مدة 24 ساعة".

وأضاف المصدر أن "الموظفين هددوا بعدم تشغيل آبار الماء التي تغذي 80 ٪ من مدينة كلار بالمياه".

وتابع أن "الموظفين كان من المفترض أن يتسلموا رواتبهم لشهر حزيران الماضي في 7 تموز لكن لم تصرف لهم"، مبينا أن "الموظفين استاؤوا من الوعود المستمرة بصرف الرواتب لكنهم صدموا بواقع عدم توفر السيولة المالية في مصرف شيروانه الذي يمولهم"

ولفت المصدر الى أن "هذه هي المرة الثانية التي يهدد فيها موظفو مديرية ماء كلار بقطع المياه بعد تهديد سابق ولنفس السبب في نهاية عام 2021".

يذكر أن ادارة گرميان تأخذ نسبة من تمويلها المالي من منفذ برويز خان الدولي والذي تأثر خلال هذه الأيام بسبب إلغاء الضرائب على 14 مادة وكذلك على البنزين.

ولم يكن احتجاج موظفي هذه المديرية هو الأول او الأخير في الإقليم وتحديدا في إدارة كرميان بسبب تأخر تسلم الرواتب، إذ تجمّع عدد من موظفي وزارة التعليم العالي والبلديات وهيئة السياحة، صباح اليوم الأربعاء، أمام مصرف شيروانة الحكومي في إدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية لحزيران الماضي.

من جهة أخرى تظاهر، اليوم، العشرات من موظفي جامعة حلبجة، بسبب تأخر صرف رواتبهم لشهر حزيران، حيث تجمعوا أمام رئاسة الجامعة .

وقال كاروان فتاح وهو أحد الاساتذة المحتجين في مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز، إن "اليوم نزلنا الى الشوارع مرة اخرى للمطالبة رواتبنا وهي حق لنا"، مبينا اننا لم نتسلم الرواتب منذ 50 يوما ولا يوجد ضمان لاستلام الراتب بينما زملاؤنا في أربيل ودهوك ليس لديهم مشاكل في الراتب".

وأضاف فتاح "قمنا بزيارة مصرف حلبجة الحكومي عدة مرات لتلقي رواتبنا، لكنهم يقولون لنا إنه لا يوجد نقود ندفعها لكم".

من الجدير بالذكر، أنه يتم تأخير رواتب بعض الموظفين بحجة عدم توفر الأموال في بنوك حدود السليمانية، ولهذا تشهد مناطق مختلفة مظاهرات واحتجاجات للسبب ذاته.