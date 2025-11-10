بسبب ريان الكلداني.. رئيسة كتلة الاتحاد الوطني في دهوك تنضم للديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز- دهوك

أعلنت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في دهوك، والمرشحة لانتخابات مجلس النواب، إيمان عبد الرزاق، يوم الاثنين، انضمامها إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقالت عبد الرزاق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرارها جاء بعد مواقف قيادة الاتحاد الوطني التي دعت ناخبي الحزب في المحافظة إلى عدم التصويت لمرشحيه ودعم مرشح الكوتا المسيحية التابع لريان الكلداني.

وتساءلت "كيف لحزب أن يوجه جمهوره للتصويت لشخص من خارج صفوفه خاصة وإن مواقف ريان الكلداني معروفة بتعصبها تجاه إقليم كوردستان؟".

وأكدت عبد الرزاق أن "قرار الانشقاق كان عن قناعة تامة دون أي ضغط أو إغراء مادي"، معربة عن شكرها لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على حفاوة الاستقبال والترحيب بانضمامها.