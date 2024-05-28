بسبب خلاف بين بغداد وأربيل.. قرار اتحادي يهدد مستقبل آلاف الخريجين

شفق نيوز/ عبر العديد من الطلبة الخريجين من الجامعات الأهلية باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن استيائهم من قرار وزارة التعليم العالي الاتحادية الغاء الاعتراف بشهاداتهم، مؤكدين أن القرار جاء بسبب خلاف بغداد مع أربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الطلبة وذويهم هم من أهالي المحافظات العراقية خارج الإقليم، وقد تخرجوا من الجامعات الاهلية في كوردستان.

وقالت روناك (والدة احد الطلاب الخريجين ) لوسائل الإعلام من بينهم وكالة شفق نيوز، إن "اولادنا خريجو الكليات الموجودة في اقليم كوردستان وهي معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي الاتحادية".

وأضافت ان "خريجي الكليات الطبية في الجامعات الاهلية المعترف بها باقليم كوردستان مشمولون بالتعيين المركزي وذلك بشرط أن يكون نفوسه ضمن المحافظات خارج الاقليم واعتراف هذه الكليات منذ 2016 لكن تفاجأنا عند فتح رابط التقديم بعدم وجود اي كلية من الكليات الاهلية باقليم كوردستان وذلك بسبب قرار من قبل وزير التعليم العالي بالغاء الاعتراف بجميع الكليات الاهلية ضمن الاقليم دون استثناء".

وتابعت، "المعروف قانونيا ان الطالب عندما يدخل كلية معترف بها فان هذا الاعتراف سار بالنسبة اليه لغاية التخرج حتى اذا تم الغاءه بعد ذلك"، مشيرة الى ان "مستقبل ابناءنا مجهول في الوقت الحالي و ضاعت كل الجهود التي بذلوها اضافة الى ضياع المبالغ المالية التي صرفناها كاهالي لدفع أقساط الكليات حيث دفع كل منا نحو 50 مليون دينار حتى الآن ".

وأوضحت روناك انه "ليس فقط التعيينات بل حتى الدراسات العليا و الانتساب الى النقابات باتوا محرومين منها بسبب هذا القرار".

ومن جانبها قالت صفاء احمد (خريجة احدى الجامعات في الإقليم) لوكالة شفق نيوز، "تواصلنا مع العديد من الجهات المعنية بهذا الخصوص وابلغونا ان المشكلة تعود الى خلاف بين الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كوردستان حيث ان الاقليم لم يعترف بعدد من الجامعات العراقية فردت الحكومة الاتحادية بالغاء اعتراف الجامعات في الاقليم".

واشارت الى ان "الطلبة الخريجين في الوقت الحالي محرومون من جميع حقوقهم بسبب خلاف بين الحكومتين وهذا الكلام يشمل جميع الاقسام في الكليات الاهلية".