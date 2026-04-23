بسبب خرق سيادة العراق.. المعارضة الكوردية الإيرانية تطالب بحماية دولية بعد مقتل 21 شخصاً

ندد تحالف القوى السياسية الكوردستانية المعارضة للنظام في طهران، يوم الخميس، بشدة الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تنفذها إيران ضد أعضائها ومقاتليها داخل إقليم كوردستان العراق، معتبراً أنها تأتي للتغطية على ما وصفه بـ"الإخفاقات السياسية والعسكرية والاستراتيجية" التي يواجهها النظام.

وقال التحالف، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن النظام الإيراني انتهك السيادة العراقية أكثر من 700 مرة منذ بداية اندلاع الصراع في المنطقة وحتى بعد سريان وقف اطلاق النار، لافتاً إلى أن إقليم كوردستان كان هدفاً رئيسياً لتلك الانتهاكات، التي شملت أكثر من 150 هجوماً مباشراً على مخيمات اللاجئين السياسيين للكورد الإيرانيين المعارضين.

وأوضح أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 21 شخصاً، بينهم 10 من النشطاء وأعضاء التحالف، معتبراً استهداف القنصليات والمخيمات السياسية والمناطق المدنية "خرقاً لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب".

ودعا التحالف المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول المعنية، إلى اتخاذ موقف "حازم" إزاء هذه الهجمات، مؤكداً في الوقت نفسه دعمه الكامل لاستقرار إقليم كوردستان.