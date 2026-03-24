بسبب "أحداث المنطقة".. تأجيل معرض أربيل الدولي للكتاب 2026

شفق نيوز- أربيل

أعلنت إدارة معرض أربيل الدولي للكتاب، يوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق المعرض الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 4 نيسان/أبريل 2026 وحتى 18 من الشهر نفسه.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن إدارة المعرض اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قرار التأجيل اتُخذ "بناءً على الأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة، وحرصاً على سلامة المشاركين وضمان حسن تنظيم الفعالية".

وأكدت الإدارة أن هذا القرار يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومناسبة لجميع الناشرين والضيوف الكرام.

وأوضحت الإدارة أنها ستحدد الموعد الجديد لإقامة المعرض في وقت لاحق، وسيتم إشعار كافة الجهات المشاركة والجمهور بالموعد الجديد فور تحديده.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.