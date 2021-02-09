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بسبب تأخر رواتبهم.. موظفو سد دوكان ومكتب معلومات السليمانية يضربون عن الدوام (تحديث)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-09T09:13:36+0000
بسبب تأخر رواتبهم.. موظفو سد دوكان ومكتب معلومات السليمانية يضربون عن الدوام (تحديث)

شفق نيوز/ أضرب أكثر من 300 موظف في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، عن الدوام، بسبب تأخر صرف رواتبهم منذ عدة أشهر.

وفيما اعلن نحو 100 موظفي في سد دوكان الإضراب المفتوح، دخل نحو 200 موظف في مكتب معلومات السليمانية التابع لوزارة داخلية اقليم كوردستان على خط الإضراب.

وقال مدير قسم الهيدروليك في سد دوكان سلام نجم لوكالة شفق نيوز؛ "اليوم بدأنا إضرابنا عن الدوام بسبب تأخير الرواتب منذ 5 اشهر". لافتا إلى أن "الاضراب سيكون مفتوحا لحين صرف الرواتب المتأخرة".

وحذر مدير قسم الهيدروليك في سد دوكان؛ من أنه "قد يكون السد بدون مراقبة مستمرة، مما قد يسبب مشاكل في أية لحظة".

وبين نجم؛ أن "رواتب موظفي السد كانت رواتبهم تصرف من قبل الحكومة الاتحادية منذ العام 2017، فيما عائدية الموظفين لحكومة الإقليم وكان هناك كتاب رسمي في وقت سابق من رئاسة الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بصرف الرواتب كافة لموظفي السدود لانها سيادية".

وتابع أن "وزارة المالية الاتحادية وبسبب قطع موازنة الإقليم لم تقم بصرف الرواتب لموظفي السدود في الإقليم".

وفي السياق نفسه؛ قال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن 200 موظف في مديرية مكتب معلومات السليمانية، اضربوا عن الدوام بسبب تأخير الرواتب لمدة شهرين.

ونقل مراسلنا عن مصدر في مكتب المعلومات؛ أن الموظفين مستمرون بالإضراب لحين صرف الرواتب، بسبب تردي أوضاعهم أوضاعهم الاقتصادية.

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