بسبب تأخر الرواتب.. مدارس كفري تضرب عن الدوام

شفق نيوز/ أعلنت الكوادر التدريسية في قضاء كفري بإدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الإضراب عن الدوام بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب.

وقال موظفون في مديرية التربية لوكالة شفق نيوز، إن المدارس في قضاء كفري لم تفتح أبوابها اليوم، في أول أيام العام الدراسي الجديد في إقليم كوردستان بسبب تأخر رواتب الكوادر التربوية منذ شهرين".

وأكدوا أن "الإضراب شمل معظم مدارس إدارة كرميان ومحافظة السليمانية في اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد، بخلاف محافظتي دهوك وأربيل اللتان شهدتا انتظام الدوام".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المحاضرون المجانيون في السليمانية، الإضراب العام عن الدوام بسبب عدم "الإنصاف" وتأخر صرف الرواتب.

وقال ممثل المحاضرين المجانيين، كارزان فيزيك، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "إننا اليوم نقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 وفي الوقت نفسه نقرع جرس الإضراب عن الدوام وعدم دخول قاعات الدراسة، أمام مبنى تربية السليمانية احتجاجاً على الإهمال الذي نتعرض له نحن المحاضرين المجانيين".