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بسبب تأخر الرواتب.. استمرار الاحتجاجات في كفري واضراب فردي في كلار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-07T07:44:29+0000
بسبب تأخر الرواتب.. استمرار الاحتجاجات في كفري واضراب فردي في كلار

شفق نيوز/ أفادت مصادر رسمية في ادارة كرميان باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، باستمرار الاحتجاجات والاغلاق لبعض الدوائر في قضاء كفري بسبب تأخر رواتب الموظفين، فيما شهد قضاء كلار اضراباً "فردياً" لبعض الموظفين بسبب الازمة.

وقال شمال رؤوف "ناشط مدني" في كفري لوكالة شفق نيوز، إن "دوائر التربية والماء مغلقة منذ امس بسبب تأخر صرف الرواتب منذ أكثر من شهر، فضلا عن تأخر الترفيعات والعلاوات منذ 8 سنوات"، مشيراً إلى "التحاق الموظفين للاحتجاجات وسط كفري للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة".

وأضاف، أن "دوائر كفري الاخرى تمارس مهامها ودوامها الرسمي"،  مؤكداً "لا وجود لأي تصعيد في الاحتجاجات التي لم تتجاوز اطرها السلمية".

وفي "كلار"، أكد قائممقام القضاء شهاب حاجي احمد لوكالة شفق نيوز، "عدم وجود أي اغلاق للدوائر والمؤسسات الحكومية بسبب تأخر الرواتب"، مبيناً أن "الدوائر تمارس مهامها بشكل طبيعي".

وأشار احمد الى "وجود اضراب فردي من بعض الموظفين داخل الدوائر او امتناعهم عن الدوام بسبب تأخر الرواتب"، لافتا الى ان "أوضاع كلار طبيعية".

هذا وتتواصل الاضرابات في المؤسسات الحكومية، لليوم الثاني على التوالي، في مناطق متفرقة من السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان و رابرين احتجاجا على تأخير صرف الرواتب الشهرية.

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