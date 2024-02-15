بسبب تماس كهربائي.. إدارة كرميان وعشرات القرى تغرق بالظلام

شفق نيوز/ أعلنت مديرية كهرباء إدارة كرميان بإقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، انقطاع التيار في عدد من الأقضية والنواحي والقرى بسبب تماس كهربائي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التيار الكهربائي انقطع في قضاء كلار مركز إدارة كرميان وناحية تابعة لقضاء كفري وأكثر من 50 قرية.

وبينت أن تماساً كهربائياً حصل في الخط 132KV بين قضاء كلار وناحية كوكس التابعة لقضاء كفري، مؤكدة أن فرق الصيانة تحاول حل المشكلة في أسرع وقت ممكن وإعادة الطاقة الكهربائية.